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Dünya

Putin'den yabancı şirketlerin dönüşüne karşı yerli şirketleri koruma çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Batılı şirketlerin Rusya pazarına geri dönüş süreciyle ilgilenme talimatı vererek, Rus şirketlerin kazandığı avantajlı durumun korunması gerektiğini vurguladı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Putin'den yabancı şirketlerin dönüşüne karşı yerli şirketleri koruma çağrısı
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Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Geleceğin Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, yaptırımların Rusya için zorluklar yarattığına işaret etti.

Rus şirketlerin zorluklara rağmen uyum sağladığını anlatan Putin, "Yerli çözümler genellikle yabancıların sunduğu çözümlerden daha etkili oluyor." dedi.

ANALİZ EDİLMESİ TALİMATI

Rusya ile ABD arasında başlayan görüşmeler ışığında Batılı şirketlerin Rusya'ya olası dönüşünü değerlendiren Putin, "Hükümetten, yerli üreticilere belirli avantajlar sağlamak için şirketlerimiz ile rakiplerimiz arasındaki etkileşimi nasıl düzenleyebileceğimizi analiz etmesini istiyorum." diye konuştu.

Putin, sürecin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim için zorluklar yaratıldı ve kendi üreticilerimizi koruyup, onlara avantaj sağlayarak pazarımıza dönmek isteyenlerin geri dönüşünü buna göre düzenleyebiliriz." yorumunu yaptı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov da dün yaptığı açıklamada, bazı Batılı şirketlerin Rusya'dan ayrılmasıyla yerli şirketlere önemli fırsatlar doğduğunu belirterek, "Kimsenin dönmesini kolları açık beklemiyoruz." demişti.

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