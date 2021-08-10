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Dünya

Putin'den Yakutistan'daki yangınlar için talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Yakutistan'da devam eden orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

AA10 Ağustos 2021 Salı 12:12 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:12
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Yakutistan'ı etkileyen orman yangınları nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'e bildirdiği talimata değinildi.

Açıklamada, "Putin, Yakutistan'daki orman yangınlarına daha fazla personel ve ekipmanla müdahale edilmesi için Ziniçev'e talimat verdi." ifadesi yer aldı.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından bugün yapılan açıklamada, "10 Ağustos itibarıyla 196 noktada toplam 1 milyon 572 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 111'i Yakutistan'da, 27'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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