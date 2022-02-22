Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'daki durum istisna

22 Şubat 2022 Salı 15:05 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 15:05

Rusya Ukrayna krizinde peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama daha geldi. Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, ülkesinin, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı almış olmasına ilişkin, "Rusya, eski Sovyet ülkelerinin egemenliğini hep desteklemiştir, Ukrayna ile ilgili durum, bu ülkeye dışarıdan edilen etki nedeniyle bir istisna." ifadelerini kullandı.