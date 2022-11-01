Putin'den yeni doğal gaz atağı: Hızlı bir şekilde Türkiye'de kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Soçi'de bir araya geldi.

Putin, yaptığı üçlü görüşmenin sonunda gaz sevkiyatına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'DE BİR GAZ MERKEZİ KURABİLİRİZ"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede dile getirdiği, "Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini tekrarlayarak, "Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz." dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN RUS GAZINI ALMAK İSTEYECEKLER"

Türkiye'de kurulabilecek aktarma merkezi üzerinden doğal gaz satın alma işlemlerinin yapılacağından şüphesi olmadığını ifade eden Putin, birçok Avrupa ülkesinin de Türkiye üzerinden Rus gazını almak isteyeceğini düşündüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söylemişti.

"RUS GAZINI SATIN ALMAK İSTEYENLERİN SAYISI ÇOK"



Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında patlamaların meydana geldiği yeri incelediklerini bildirdiğini anlatan Putin, "Bu arada Gazprom'un patlama yeri incelemesine izin verdiler" dedi.

Putin, G20 Zirvesi'ne gidip gitmeyeceği konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

"Her zaman bir doğalgaz alıcısı vardır" diyen Rusya Devlet Başkanı, "Bu ürün tüm dünyada büyük talep görüyor. Yeşil enerjiye geçiş için de en çevreci hidrojen ve ideal bir birincil enerji kaynağıdır. Çok fazla tüketici olduğunu biliyorum. Ayrıca Rus gazını satın almak isteyenlerin sayısı da çok" diye ekledi.

"AVRUPALI ORTAKLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"



Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'ya olası tedarik merkezi olarak seçimin Türkiye'den yana yapılmasına gelince, bence bunu neden yaptığımız, neden teklif ettiğimiz ortada. Çünkü doğrudan Avrupalı ortaklarla çalışmak çok zor."