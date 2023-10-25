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Dünya

Putin'den yeni gözdağı: Tu-95 bombardıman uçağı havalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu kara, hava ve deniz unsurlarıyla nükleer misilleme tatbikatı icra etti. Tatbikatta, seyir füzeleriyle havalanan Tu-95 tipi bombardıman uçağıyla Barents Denizi'ndeki hedefler vuruldu.

IHA25 Ekim 2023 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Putin'den yeni gözdağı: Tu-95 bombardıman uçağı havalandı
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Rusya nükleer misilleme tatbikatı icra etti. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Putin'in liderliğinde kara, deniz ve hava unsurlarına ait nükleer caydırıcılık silahlarının kullanıldığı tatbikat gerçekleştirildi" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tatbikata video konferans yoluyla katıldığı aktarılan açıklamada, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden uzmanların tatbikatı yönlendirdiği aktarıldı.

Tatbikatta, Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki Kura Test Sahası'ndan Yars kıtalararası balistik füze ve Tula Bölgesi'ndeki nükleer enerjili denizaltıdan Sineva balistik füze fırlatılırken, seyir füzeleriyle havalanan Tu-95 tipi bombardıman uçağıyla Barents Denizi'ndeki hedefler vuruldu.

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