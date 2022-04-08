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Dünya

Putin'e karşı geldiler! ''Savaşmak istemiyoruz''

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 44 gündür sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti.

Yeni Şafak8 Nisan 2022 Cuma 09:24 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 09:24
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Rusya ile Ukrayna arasında savaş 44 gündür sürüyor. Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı çekerken, Rus tarafında ise tedarik zinciri sorunu nedeniyle ikmal alamaya askerler savaşma isteklerini yitirmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

SAVAŞMAK İSTEMEDİLER

Yeni Şafak'ın haberine göre, Ukrayna'da savaşmak için Belarus'a gönderilen yaklaşık 60 paraşütçü Rus Askeri isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Kuzey Rusya'daki kilit hava kuvvetleri karargahı Pskov'dan gelen askerler savaşmayı reddettikten sonra üslerine geri döndüler.

Savunma bakanı Sergei Şoygu isyanı soruşturması için yardımcılarından birini Pskov'a gönderirken askerlerin hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

ASKERLER KORKAK DAMGASI YEDİ

Rus basınında yer alan haberlere savaşmak istemeyen askerler büyük tepki ile karşılandı. Birliğine geri dönen askerler 'korkak' olarak damgalanırken bazılarının görevden alındığı bildirildi.

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