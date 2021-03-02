Putin'i Clubhouse'a davet etmişti! Kremlin: Elon Musk'a ulaşamadık

02 Mart 2021 Salı 16:50 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:50

Gazetecilere konuşan Peskov, "Sanırım teklifin detaylarını öğrenmeye yönelik soru yönelttiğimize bir yanlış anlaşılma oldu. Ya da konunun Musk'la bir ilgisi yok. Hiçbir yanıt alamadık" ifadelerini kullandı.

Peskov, büyük ihtimalle konunun kapandığını ekledi.

Sputnik'in haberine göre, Amerikalı girişimci ve milyarder Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi Twitter hesabı üzerinden iki dilde hitap ederek, gitgide daha popüler hale gelen sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a davet etmişti.

"Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?" paylaşımında bulunan Musk, ardından Rusça devam ederek, "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur" diye yazmıştı.