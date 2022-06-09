Putin'i kızdıracak açıklama! 205 milyon euro daha yardım yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 106. gününe girdi. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 205 milyon avro daha yardım yapacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da artan insani ihtiyaçların ışığında, Komisyonun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in bölgeye ziyareti vesilesiyle 205 milyon ek yardım yapılacağı bildirildi.

Böylece savaşın başlamasından bu yana yapılan yardımın değerinin 700 milyon avroya ulaştığı, bunun 13 milyon avrosunun Moldova'daki projelere ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada Lenarcic'in şu ifadelerine yer verildi:

"100 günden fazla süredir gereksiz acılara ve sayısız uluslararası insani hukuk ihlaline tanık olduk. Bu kriz anında, görevimiz en savunmasızların yanında olmaktır. Ukrayna'daki varlığımızı önemli ölçüde artırarak hızlı bir şekilde yanıt verdik. Bu fon ile insani ortaklarımız gıda, su, sağlık, barınma, koruma ve nakit yardımı sağlıyor. Ayrıca, AB üye devletleri tarafından sağlanan yardımın sürekli gelişen ihtiyaçlarla uyumlu olmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Ukraynalılara milyonlarca hayat kurtaran malzeme teslim ettik ve Ukrayna'yı gerektiği kadar desteklemeye kararlıyız."

Lenarcic, AB'nin sahadaki kriz müdahalesini koordine etmeye yardımcı olmak için insani yardım kuruluşları ve üst düzey Ukraynalı hükümet yetkilileriyle görüşecek.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:29 Ukrayna'nın Harkiv şehrine Rus güçlerince düzenlenen iki füze saldırısında 2 kişinin hayatı kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

13:52 Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 205 milyon avro daha yardım yapacağını duyurdu.

12:51 Rusya kontrolü altındaki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım'a doğru yola çıktığı açıklandı.

11:55 Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv ağır bombardımanların izini taşıyor. Savaşın sürdüğü cephe hattına yakın Harkiv'in merkezinde ve dış semtlerinde kamu binaları ile konutlara yapılan füze saldırıları sonucu büyük yıkım oluştuğu görülüyor.



11:46 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına yönelik ablukası devam ederse, milyonlarca insan açlıktan ölebilir" dedi.

11:20 Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv ağır bombardımanların izini taşıyor.

11:16 Macaristan'da, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 24 Mayıs'ta ilan edilen acil durum uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasına karar verildi.

11:00 Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek "Şu anda Ukrayna'ya yardım edebileceğimiz en önemli şey askeri teçhizat. Çünkü savaş alanlarında güçlü olan bir ülke kendini savunmayı başarırsa müzakere masasında da güçlü olacaktır." dedi.

10:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 31 bin 700 Rus askeri öldürüldü ve bin 398 tank imha edildi" denildi.

10:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde Rus ordusuyla devam eden şiddetli çatışmalara değinerek, "Severodonetsk, Donbass'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ediyor. Donbass'ın kaderi orada belirleniyor" dedi.

09:55 Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinde dün gece meydana gelen saldırıda, şehrin girişindeki bir kontrol noktası ve civarındaki bir binanın vurulduğu görüldü. Ekipler enkaz haline gelen binada çalışma yürüttü.

06:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken Ukraynalı askerlerin Ukrayna'nın Luhansk kentinde devriye gezdiği görüldü.

05:00 ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti.

04:30 Kanada; Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatını yasakladı.

04:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dünya üzerindeki sonuçlarının kötüleştiğini ve 94 ülkeden 1,6 milyar insanı etkilediğini belirtti.

03:45 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Donetsk Oblastı'nda bulunan Leninsky bölgesinde yerleşim yerleri zarar gördü.

03:00 Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan 2 İngiliz ve 1 Fas uyruklu paralı askerler Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde hakim karşısına çıktı.

02:00 Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov kentinde AVM'yi vurdu. Kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

01:00 Rusya, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bulunan Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na ait bir binayı hedef aldı.