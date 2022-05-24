Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 90. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ABD: 20 ÜLKE UKRAYNA'YA YENİ SİLAH YARDIMINDA BULUNACAĞINI DUYURDU

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurduğunu bildirdi.

Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, 47 ülke askeri ve savunma yetkilileriyle Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

İki yetkili sanal ortamda yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Austin, bir önceki toplantının ardından bu toplantıya Avusturya, Bosna Hersek, Kosova, Kolombiya ve İrlanda'nın da katıldığını söyledi.

Ukrayna'ya yapılacak destek konusunda katılımcı ülkelerin kararlılığına değinen Austin, "Ukrayna'ya ek yardımlar konusunda oldukça memnun edici duyurular da oldu. 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor." dedi.

Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunması için bu ülkeye Harpoon füzeleri ve lançerlerini vereceğini duyuran Danirmarka'ya ve Ukrayna ordusuna, tank, roket ve helikopter vermeyi taahhüt eden Çekya'ya teşekkür etti.

ABD'li bakan, toplantıda, Norveç, Yunanistan, Polonya ve İtalya'nın da Ukrayna'ya yeni top sistemleri ve mühimmat vereceğini açıkladığını belirtti.

Ukrayna yönetiminin ABD'den gelişmiş HMARS roket sistemleri talep ettiği hatırlatılarak Pentagon'un bu silahları Ukrayna'ya verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Austin, tedarik edilecek spesifik sistemlerden bahsetmeyeceğini, ancak Ukrayna Savunma Bakanı ile sık sık ihtiyaçları konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Austin, ABD envanterinden silahların verilmesinden dolayı oluşacak olası riske yönelik bir soruya ise verdikleri silahların ABD için "kritik mühimmat," kategorisine girmediğini ve ABD ordusu için riskin düşük olduğu yanıtını verdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 ABD Savunma Bakanı LIoyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 20 ülkenin Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu.

05:00 Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın "azınlık haklarını" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını belirtti.

04:00 Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarının arttığına işaret ederek Avrupa kıtasının alım gücünün düştüğünü söyledi.

03:30 Ukrayna Posta Servisi, Rus güçlerinin teslim olma çağrılarına karşı çıkan askerlerin anısına bir dizi yeni posta pulu yayınladı. Odessa kentinde yaşayan Ukraynalılar, "Yılan Adası" olayını resmeden yeni seri posta pulunu temin edebilmek için ana postanenin dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Pul, Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi "Moskova"ya bakan bir Ukrayna sınır askerini gösteriyor.

02:00 Dünyaca ünlü kahve devi Starbucks, 15 yılın ardından Rusya'dan tamamen çekileceğini ve Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışanına 6 aylık ödeme yapacağını açıkladı.

01:00 Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği iddia edilen 13 binden fazla savaş suçunun soruşturulduğunu açıkladı.

00:00 Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürdü.