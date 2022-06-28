Putin'i kızdıracak gelişme! Başkentlerinde sergiliyorlar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 125. gününe girdi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait bir T-72 tankı ile obüs Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Plac Zamkowy Meydanı'nda (Kale Meydanı) sergilenmeye başladı.

Rus zırhlılarının sergileneceği alanın açılışını Polonya Başbakanlık Sözcüsü Michal Dworczyk ile Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malara yaptı. Sergilenmek üzere Varşova'ya getirilen tank ve obüsün Rusya'nın mağlup edilebileceğine bir işaret olduğunu kaydeden Dworczyk, "En başta Avrupa olmak üzere Polonya'daki pek çok çevre, Rus ordusunun yenilmez olduğunu, Rusya'nın tehlikeli olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun Rusya ile bir anlaşmaya varılması gerektiğini iddia etmişti. Ukraynalı askerler tarafından imha edilen bu Rus araçları, kararlılığın, cesaretin ve profesyonelliğin Rus ordusunu yenebileceğinin kanıtıdır. Rus barbarlar sadece Ukrayna'yı savunan askerleri değil sivilleri de acımasızca öldürmeye devam ediyor. Bu durumu Bucha, Mariupol, Severodonetsk ve daha onlarca şehirde gördük" dedi.

Ukraynalı askerlerin sadece vatanlarını değil, Polonya'nın ve tüm Avrupa'nın güvenliğini de savunduklarını ifade eden Dworczyk, "Ukraynalı asker ve gönüllülerin, bir gecede silaha sarılan sıradan sivillerin kahramanca direnişi, kararlılığı ve cesareti olmasaydı, bugün Rus tanklarının Polonya sınırında olması çok muhtemeldi" dedi.

Malara ise yaptığı açıklamada, "Sergilenen askeri araçların Avrupa'nın diğer şehirlerine geçmeden önce Ukrayna'nın en yakın ortağı ve dostu olan Polonya'nın başkentinde sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaşın ilk gününden bugüne kadar Ukrayna ordusunun yaklaşık 10 bin adet Rus askeri teçhizatını imha ettiğini sözlerine ekleyen Malar, imha edilen T-72'ye işaret ederek, Ukrayna ordusunun şu ana kadar Rusya'ya ait bin 500'den fazla zırhlı aracı imha ettiğini açıkladı.

Halk sergilenen Rus zırhlılarına ilgi gösterirken, imha edilen zırhlı araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile ilişkide, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı dönemin öncesine dönüşün olamayacağını söyledi.

06:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait T-72 tankı ile obüs, Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenmeye başladı.

05:00 Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

04:00 Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına cevap olarak 43 Kanada vatandaşına yaptırım uygulamasının ardından Kanada'dan misilleme geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya savunma sektörüyle bağlantılı 6 kişi ve 46 kuruluşa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen 15 Ukraynalı ile Belaruslu 13 kişi ve 2 kurum hakkında yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

03:30 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

03:05 Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Yunan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.

02:30 Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

01:30 Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:00 Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da artan çatışmaların Karadeniz üzerinden yapılması planlanan tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ettiğini söyledi.

00:00 Dışişleri Bakanlığı, "Savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" açıklamasın yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinin bugün (27 Haziran) içerisinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulduğu, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Son günlerde Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırılar Ukrayna'daki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne sermekte, kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu vesileyle bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.