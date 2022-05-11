Putin'i kızdıracak gelişme! Biden'ın talebi onaylandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 77. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ UKRAYNA'YA 40 MİLYAR DOLARLIK YARDIM PAKETİNİ ONAYLADI

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye sunduğu 33 milyar dolarlık yardım paketi talebini oyladı.

Fon miktarı 40 milyar dolara yükseltilirken yardım paketi talebi, 57 vekilin "hayır" oyuna karşı 368 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu fonun büyük çoğunluğu Ukrayna'ya savunma yardımına ayrılacak.

Paketin resmileşmesi için Senato'nun onayını alması, daha sonra da ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulması gerekiyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

06:00 ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için talep ettiği 33 milyar dolarlık yardım paketinin miktarını 40 milyar dolara çıkararak onayladı.

05:00 Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ülkesinin Rusya Federasyonu ile olan dostluk bağlarına sadık kaldığını belirtti.

04:30 ABD Başkanı Joe Biden ile İtalya Başbakanı Mario Draghi Beyaz Saray'da bir araya geldi. Liderler, ABD-İtalya ilişkilerini, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, enerji ve gıda güvenliği konuları ele aldı.

03:00 Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin yaptığı "Avrupa siyasi topluluğu" önerisini eleştirdi. Nauseda, Fransa'nın söz konusu önerisinin Ukrayna saflarında hayal kırıklıklarına yol açabileceğine işaret ederek "Bu kesinlikle iyi değil ve bence böyle öneriler yapmadan önce biri Ukrayna'ya böyle öneriler hakkındaki fikrini ve bunların beklentilerini karşılayıp karşılamadığını sormalı." diye konuştu.

02:45 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

01:00 Almanya Başbakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Kiev Büyükelçiliğini sınırlı kapasite ile yeniden açacağını duyurdu.

00:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda üç gündür süren çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun toplam 4 uçak, 10 helikopter, 30 insansız hava aracı (İHA), 3 zırhlı savaş gemisi ve 50'den fazla askerini kaybettiğini ileri sürdü.