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Dünya

Putin'i kızdıracak gelişme! Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, imzayı attı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Ermenistan Ulusal Meclisince gönderilen, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Roma Statüsü'nün onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladı. Erivan'ın Roma Statüsü'nü kabul sürecini başlatması, Ermenistan ile Rusya arasında gerginliğe neden olmuştu.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Putin'i kızdıracak gelişme! Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan, imzayı attı
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Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Roma Statüsü'nün onaylanmasına ilişkin yasayı 13 Ekim'de imzaladı.

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, 24 Mart'ta UCM'nin Roma Statüsü'nün Ermenistan yasalarına uygun olduğu kararını vererek onay için Ulusal Meclise göndermişti.

Ermenistan Ulusal Meclisi, Roma Statüsü'nü 3 Ekim'de onaylamıştı.

- ROMA STATÜSÜ, ERİVAN İLE MOSKOVA ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Erivan'ın Roma Statüsü'nü kabul sürecini başlatması, Ermenistan ile Rusya arasında gerginliğe neden olmuştu.

Moskova, UCM'nin martta, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartmasından sonra Ermenistan'ın Roma Statüsü'nü kabul etmesine tepki göstermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu, bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da 19 Eylül'de Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, Roma Statüsü'nün Ermenistan-Rusya ilişkileriyle bir bağlantısının bulunmadığını, tüzüğün onaylanmasının Ermenistan'ın güvenliğiyle ilgili olduğunu ileri sürmüştü.

Roma Statüsü, 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de toplanan Birleşmiş Milletler Konferansının İtalya'nın başkenti Roma'da karara bağladığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluş statüsüdür.

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