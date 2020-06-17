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Dünya

Putin'i ziyaret edecekler dezenfeksiyon tünelinden geçecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in virüsten korunması için özel 'dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu.

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17 Haziran 2020 Çarşamba 13:19 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:12
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RIA haber ajansının haberine göre Putin'in Novo-Ogaryovo'daki konutunu Moskova dışından ziyaret edecek herkes bu tünelden geçmek zorunda.

Ajansa göre tüneldeki dezenfektan ince bir sıvı bulutu. Bu bulut, tünelden geçenlerin kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan yerlerini kaplıyor.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov da Nisan ayı başında Putin ile görüşecek herkesin test yaptırdığını söylemişti. Peskov bu açıklamasından bir ay sonra virüs kaptı.Rusya'da 500.000'den fazla vaka görüldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rusya, Brezilya ve ABD'den sonra en yüksek vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda. Moskova, bunun sebebinin kitlesel test programı olduğunu söylüyor.

'ETKİLİ DEĞİL, AKSİNE ZARARLI OLABİLİR'

Dezenfeksiyon tüneli yeni bir icat değil. Ama bazı uzmanlar, bu tünellerin virüsün yayılmasını önlemede etkili olmadığını aksine zararı dokunabileceğini söylüyor. İngiltere merkezli Occupational Medicine adlı dergi "Korneaya doğrudan sprey teması (aerosol) tahrişe ve geri dönülmez zarara neden olabilir.

Cildin tahriş olması ve zarar görmesi de yaygın bir durum" uyarısı yaptı.

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