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Dünya

Putin'in 'akıl hocası' Dugin: İsrail'in çöküşü kaçınılmaz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak bilinen Rus strateji uzmanı Alexander Dugin, büyük savaşın Orta Doğu'ya geleceğini söyleyerek İsrail'in çöküşünün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

28 Aralık 2023 Perşembe 08:27 - Güncelleme:
Putin'in 'akıl hocası' Dugin: İsrail'in çöküşü kaçınılmaz
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"Putin'in beyni" olarak tanınan Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Terör devleti İsrail'in çöküşünün yakın olduğunu ifade eden Dugin, Büyük savaşın Orta Doğu'ya geleceğini söyledi.

"İSRAİL'İN ÇÖKÜŞÜ KAÇINILMAZ"

Dugin mesajında, "Büyük savaş Orta Doğu'ya gelecektir. Biraz geç ama bu savaş olacak. Husiler durmayacak. Gemiler artık Kızıldeniz'e giremeyecek. Petrol fiyatları artacak. İran provokasyonlara cevap verecek. İsrail'in çöküşü kaçınılmaz. Nasıl isterseniz öyle adlandırın; biz buna 'ahir zaman gündemi' diyoruz. Kıyamet artık geldi. Şimdi ya da biraz daha geç. Belki henüz değil. Ama yakında." ifadelerini kullandı.

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