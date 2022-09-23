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Dünya

Putin'in akıl hocası Dugin: Rusya bu seçeneği ciddi ciddi düşünüyor

Rusya Lideri Putin'in akıl hocası olarak bilinen ünlü Rus siyasetçi Dugin, Ukrayna'daki savaşın Dünya Savaşı'na dönüştüğünü belirterek, 'Batı, nükleer savaş konusunu hafife alıyor.' ifadelerini kullandı. Dugin, 'Rus hükümeti bu seçeneği ciddi ciddi düşünüyor.' dedi.

23 Eylül 2022 Cuma 12:54 - Güncelleme:
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Kızı Darya Dugina'nın suikasta kurban gitmesi ile adından söz ettiren ünlü Rus siyasetçi Aleksandr Dugin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Putin'in seferberlik ilanı ve Batı'ya verdiği gözdağı ile ilgili konuşuran Dugin, Dünya savaşı uyarısında bulundu.

Putin'in akıl hocası olarak da bilinen Dugin, nükleer savaş olasılığın giderek arttığına dikkat çekti.

Batı'nın Putin'in açıklamalarını hafife aldığını dile getiren Dugin, "Rus hükümeti bu seçeneği ciddi ciddi düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da yenilginin kabul edilenez bir durum olduğunu öne süren Dugin, olası senaryolara dikkat çekti.

DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Nükleer saldırı ihtimalinin olası olduğunu belirten Dugin, "Batı bunu blöf sanıyor ama yanılıyor" dedi. Ukrayna savaşının bir dünya savaşına dönüştüğünü belirtti.

"RUSYA'NIN SAVAŞI KAYBETMESİ DÜNYAYI FELAKETE SÜRÜKLER"

Dugin, Rusya'nın savaşı kaybetmesinin sadece ülkedeki rejimin sonu olmayacağını, aynı zamanda tüm dünyayı felakete sürükleyeceğini savundu.

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