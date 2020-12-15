Putin'in alkole karşı savaşı: 'Ayık Rusya' projesinde hedef raporu

star.com.tr 15 Aralık 2020 Salı 16:02 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 16:02

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin tarafından belirlenen 2024 yılına kadar devletin ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmak ve ayrıca 2030 yılına kadar ülkenin sosyo-ekonomik durumunu daha da güçlendirmek için, başlatılan Ayık Rusya projesi ile ilgili bir rapor yayımlandı.



Raporda, yılda 16 milyar litre tüketilen alkol oranının, 2024 yılına kadar 12 milyar litreye, 2027'ye kadar 9 milyar litreye ve 2030'a kadar 7 milyar litreye kadar düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Aynı zamanda 2030'a kadar çalışma çağındaki insanların ölümlerinde alkol tüketiminden kaynaklanan nedenlerin yüzde 85'ten yüzde 50'ye düşmesi hedefleniyor.

Belgede, Rusya'daki alkol tüketim hacminin 2020'de 16 milyar litre olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, Sober Rusya'dan uzmanlar, 2019'un sonunda, ülkede en çok tüketilen alkollü içecek türlerinin bira (8,5 milyar litre) ve votka (yaklaşık 1 milyar litre) olduğunu açıkladı.

"Ayık Rusya" Projesi

Ayık Rusya projesi, 2012'den beri uygulanmaktadır. Amacı, Rusya Federasyonu'ndaki uyuşturucu bağımlılığı ve alkolizm sorununu çözmeye yönelik entegre bir yaklaşım geliştirmek için hükümet yetkilileri, kamu ve dini kuruluşlar arasındaki diyaloğu kolaylaştırmaktır.

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