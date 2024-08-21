Putin'in Azerbaycan ziyaretinin sırrı! Dikkat çeken Türkiye detayı

ODTÜ Bölge Çalışmaları'nda doktora öğrenciliği yapan Melih Demirtaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan ziyaretini Tercüman için değerlendirdi.

Demirtaş'ın analizi şöyle:

BATI-AVRASYA İKİLEMİNDE YENİ DÖNEM: RUSYA-AZERBAYCAN "YOLDAŞLIĞI"

Rusya lideri Putin'in Azerbaycan ziyaretinin arkasında neler gizli? Putin-Aliyev ortak basın toplantısında söz nasıl "Nazilere" geldi? Putin'in bir sonraki adresi Türkiye mi? Bölgeyi bundan sonra neler bekliyor?

Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa ve Asya kıtalarının birleşim noktasındaki halkları kapsayan Avrasya bölgesi, son 20 yılda oldukça hızla evrimleşti, dış politikadaki teorik yaklaşımların kimi zaman yorumlamakta zorlandığı kadar karmaşık hadiselere ev sahipliği yaptı. Esasen tarihin farklı dönemlerine de benzer surette 1991'den itibaren, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını müteakip önemli geçiş dönemleri, acı ve zorluklar bölge halklarının peşini bırakmadı.

Bu tür zor bir dönemin hâlen yaşandığı Ukrayna-Rusya hattında, 2013-2014 Meydan Olayları, Kırım ve Donbas bölgelerindeki gelişmelere ilaveten, geçtiğimiz günlerde meydana gelen Rusya'nın tarihte önemli bir hâkimiyet alanına tekabül eden Kursk bölgesine Ukrayna karşı taarruzu ise en sıcak hadise olarak önümüzde duruyor.

Bilhassa Kursk özelinde, Gürcistan'dan Transdinyester'e, Ukrayna'dan Orta Asya coğrafyasına kadar genelde askerî baskınlar ve müdahale anlamında her daim üstün görünen Rus geleneksel militer yapısının bu defa tabiri caizse "gafil" avlandığı uluslararası basına yansıdı. Hiç şüphesiz son yıllarda yaşadıkları badirelerle iyiden iyiye "uluslaşan" Ukrayna'nın buna paralel güçlenen askerî yeteneklerine ek olarak yüksek ihtimalle Batı ülkelerinin sağladığı teknik destekle beraber Kursk'taki Rus alanlarının hızla ele geçirilmesi mümkün oldu. Bölgeden pek çok Rus sivilin tahliye edilmesi gerekirken askerî ve altyapı kayıplarının boyutu ise hâlen tam olarak tahmin edilemiyor.

İşte tam da bu dönemde Rusya'nın yeni hamlesinin ne olabileceği, İsrail saldırılarına karşı aynı İran gibi oldukça sessiz görünen, "pasif" ve "öngörülemez" kalıp kalmayacağı çokça tartışılmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altı yıl gibi kayda değer bir süreden sonra Azerbaycan'a 18 Ağustos akşamı başlayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel konutunda ailecek verilen sıcak karşılama görüntüleri ziyarete dair basına servis edilen ilk bilgilerdi. Esasen bu görüntülerin, bu ziyaretin "resmî" olmasının ötesinde, uzun yüz yıllardır aynı kaderi paylaştığı düşünülen iki ülke ve halkları arasında "bilinçli bir samimiyeti" göstermek adına verildiği anlamına da geliyordu.

Ukrayna, Ermeniler, Karabağ ve iki ülke "yoldaşlığı"