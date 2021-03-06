İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Mart 2021 Cumartesi / 22 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5345
  • EURO
    8,9837
  • ALTIN
    411.286
  • BIST100
    1541.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'in yakın çalışma arkadaşı koronavirüse yakalandı
Dünya

Putin'in yakın çalışma arkadaşı koronavirüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcılarından birisi olan Maksim Oreşkin koronavirüse yakalandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:20
ABONE OL

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bir toplantı sırasında, "Oreşkin, koronavirüse yakalandı. Bu vesile ile sağlığının yerine gelmesini dilemek isterim. Kendisi bizimle burada irtibat halinde" dedi.

Mişustin, Oreşkin'in semptomlarının hafif mi yoksa ağır mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Oreşkin ile Rusya lideri Putin'in son dönemde bir araya gelmediklerini, yüz yüze temaslarının olmadığını söyledi.

Sorulması üstüne Peskov, temaslarının olmaması nedeniyle Putin'in tedbir olarak kendisini karantinaya almasının gerekli olmadığını da kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.