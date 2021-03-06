Putin'in yakın çalışma arkadaşı koronavirüse yakalandı

06 Mart 2021 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 15:20

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin bir toplantı sırasında, "Oreşkin, koronavirüse yakalandı. Bu vesile ile sağlığının yerine gelmesini dilemek isterim. Kendisi bizimle burada irtibat halinde" dedi.

Mişustin, Oreşkin'in semptomlarının hafif mi yoksa ağır mı olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, daha sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Oreşkin ile Rusya lideri Putin'in son dönemde bir araya gelmediklerini, yüz yüze temaslarının olmadığını söyledi.

Sorulması üstüne Peskov, temaslarının olmaması nedeniyle Putin'in tedbir olarak kendisini karantinaya almasının gerekli olmadığını da kaydetti.