Kabulov, Moskova formatında 2. Afganistan müzakerelerinin sonucu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Kabil yönetiminin yanı sıra Taliban hareketinin temsilcilerinin de hazır bulunduğunu hatırlatan Kabulov, Afganistan yönetiminin Taliban hareketi temsilcileriyle doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu söyledi.

Taliban temsilcilerinin, Afgan hükümetiyle ABD'nin kontrolünde olduğu iddiasıyla konuşmayı reddettiğini ifade eden Kabulov, "Taliban, ülkeden yabancı askeri birliklerin çekilmesi için Afgan hükümetinin ABD ile bir takvim üzerinde anlaşmaya varmasından sonra Kabil ile görüşmeye hazır olacaklarını söyledi. Bir güven artırıcı önlem olarak, ön planda Taliban, tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını ve 1997'de kendilerine uygulanan Taliban karşıtı yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor." diye konuştu.

Kabulov, "Bu suretle, onları (Taliban hareketini) en azından masaya oturtmaya ve görüşmelerin ön aşamasına başlatmaya ikna etmede başarılı olamadık." dedi.

Taliban hareketi temsilcilerinin gelecek sefer düzenlenecek Moskova formatındaki müzakerelere de katılmaya hazır olduğunu söyleyen Kabulov, "Taliban, müzakerelerde tam katılımcı olma konusunda ısrar ediyor. Bizim buna karşı itirazımız yok." ifadelerini kullandı.

Kabulov, Kabil yönetiminin de gelecek sefere sadece Afganistan Yüksek Barış Konseyi heyeti değil, hükümet temsilcisi de göndereceğini umduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin meşruluğundan kuşkusu olmadığını söyleyen Kabulov, "Taliban hareketi adına yabancı ülkelerle temaslarda bulunmak üzere Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisi görevlendirildi. Bu yüzden, bizim için Taliban hareketinin temsiliyle ilgili olarak bu ofisin meşruluğu konusunda bir sorun yok." diye konuştu.

Rusya'nın Moskova'da yapılan Afganistan müzakerelerinin Taliban ile Kabil yönetimi arasında tam kapsamlı görüşmeler açısından ilk adım olduğuna dikkati çeken Kabulov, "Bu benzersiz bir toplantıdır. Çünkü bu formatta ilk kez resmi olarak Taliban toplantıya katılım sağladı. Karşı tarafların temsilcilerinin kendilerini aynı salonda bulduğu ve birbirleriyle konuşmaya hazır oldukları bir gerçektir. Bu, Afganistan'daki tam kapsamlı müzakerelere giden ilk adım." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda yer alan katılımcıların daha fazla müzakere için bir yol haritasının kabul edilme olasılığını görüştüklerini dile getiren Kabulov, bu fikrin düşünülmeye değer olduğunu söyledi.

Ayrıca Kabulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile Aralık ayında Moskova'da görüşecekleri bilgisini verdi.

Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açılışını yaptığı Moskova formatında 2. Afganistan müzakereleri, Kabil yönetiminin yanı sıra Taliban hareketinin temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştı.