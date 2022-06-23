İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3434
  • EURO
    18,3595
  • ALTIN
    1021.9
  • BIST100
    2574.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'in en güvendiği isim başından vurulmuş halde bulundu
Dünya

Putin'in en güvendiği isim başından vurulmuş halde bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevli eski Albay Vadim Zimin evinde başından vurulmuş halde bulundu. Zimin'in durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

23 Haziran 2022 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

PUTİN'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

EV HAPSİNDE TUTULUYORDU

Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.

  • Vladimir Putin
  • Vadim Zimin
  • Rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.