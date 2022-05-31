İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4005
  • EURO
    17,6437
  • ALTIN
    978.139
  • BIST100
    2534.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'in iktidar olmasında önemli rol oynamıştı! İstifa etti
Dünya

Putin'in iktidar olmasında önemli rol oynamıştı! İstifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidara gelmesine yardımcı olan Valentin Yumashev, Kremlin Danışmanlığı görevinden istifa etti.

IHA31 Mayıs 2022 Salı 09:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'de siyasi krizler sürüyor. İlk olarak geçtiğimiz 23 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoly Chubais'in istifa etmesinin ardından Kremlin'den yeni bir istifa haberi daha geldi. Putin'in iktidara gelmesine yardım eden eski Rus lider Boris Yeltsin'in damadı ve Kremlin Danışmanı Valentin Yumashev de görevinden istifa etti. Yumashev'in yönetim kurulu üyesi olduğu Yeltesin Vakfı'nın Genel Müdür Yardımcısı Lyudmila Telen, Rus basınına yaptığı açıklamada Yumashev'in istifasını doğrulayarak, "Bu onun isteğiydi. Bu nedenle istifa ettiğini biliyorum" dedi.

PUTİN'İN İKTİDARA GELMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra kurulan Rusya Federasyonu'nun ilk devlet başkanı Boris Yeltsin'in danışmanı olarak görev alan Yumashev aynı zamanda Yeltsin'in damadıydı. Yeltsin'den sonra Putin'in başkanlık koltuğunu devralmasında önemli rol oynayan Yumashev, 1998 yılından sonra aralıksız olarak başkan danışmanı olarak görevde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.