Putin'in kabinesinin bile haberi yokmuş! ''Akıllarını kaçırmış olmalılar''

Hürriyet 5 Mart 2022 Cumartesi 13:49 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 13:49

Kremlin'e yakın kaynaklar, Vladimir Putin'in kabinesini Ukrayna'yı işgal etme planları hakkında karanlıkta tuttuğunu ve yetkililerin Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların düzeyine hazırlıksız bırakıldığını iddia etti.

KABİNE BİLE ÖĞRENİNCE ŞOKE OLDU

Agentstvo medya kuruluşunun haberine göre, Rus kabinesi Putin'in doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgeyi tanımayı planladığının farkındaydı, ancak tüm ülkeyi işgal ettiğini öğrenince şoke oldu.

'BU BERBAT, AKILLARINI KAÇIRMIŞ OLMALARI GEREK'

Bu, birçok üst düzey Kremlin yetkilisinin Batı'nın Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının ölçeğine hazırlıklı olmadığı anlamına geliyordu. Kremlin'den bir kaynak Agentstvo'ya yaptığı açıklamada, "Bu berbat, akıllarını kaçırmış olmalılar" dedi.

İSTİFA ETMEK İSTİYORLAR AMA PUTİN KORKUSU AĞIR BASIYOR

Aynı kaynak, hükümet yetkililerinin hareketi protesto etmek için istifa etmek istediklerini, ancak bunun Putin tarafından ihanet olarak görülmesinden korktuklarını belirterek, "İstifa sadece bir esir kampına yol açacaktır" dedi.

İngiliz Dailymail gazetesi de ordu ve güvenlik teşkilatı başkanları da dahil Kremlin'deki en güçlü kişilerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçları ve ortaya çıkacak yıkım konusunda büyük korkuları olduğu iddia ediyor.

İŞGAL PLANINI SAKLADI! YAPTIRIM KARARLARI SÜRPRİZ OLDU

Öte yandan Putin'in işgal planlarını kabinenin çoğundan gizli tuttuğu için Rus bankalarının SWIFT bankacılık sistemini kullanmasını yasaklamak gibi, Batı'nın katı mali yaptırımlarını hiç kimsenin hesaplamadığı ortaya çıktı.

PUTİN'İN KİŞİSEL KARARIYDI

Rus hükümetinin üst kademelerinde kaynakları bulunan Agentstvo News Telegram kanalı, 'Putin kendi kişisel kararı olduğu için, hükümete işgal kararından bahsetmedi' dedi ve ekledi;

"Tam kapsamlı savaş hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için devlet medyasının savaş yerine 'özel askeri operasyon' kullanılması emredildi. Rus hükümeti Batı yaptırımlarının ülkeye getireceği sakatlayıcı darbeyi öngörmedi. Kabine üyeleri ve devlete ait şirketlerin başkanları Putin'in Ukrayna'da bir savaş başlatma kararına hazır değildi"

ZENGİLER NEDEN SUSKUN?

Öte yandan ülkenin zenginleri Putin'in kararına karşı koymaya cesaret ederlerse kır saraylarının, pahalı arabalarının, açık deniz hesaplarının ve lüks yaşam tarzlarının yok olacağının farkındalar bu nedenle de sessizliklerini korumaya devam ediyorlar.