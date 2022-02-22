TRT Haber 22 Şubat 2022 Salı 09:59 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 10:34

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Washington Post, Rusya'nın tanıma kararını son dakika başlığı altında vererek, "Putin, askeri birliklerine iki ayrılıkçı bölgeye girmeyi emretti." manşetini attı.

WP, dünya liderlerinin Putin'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladığını yazdı ve yaptırım taahhütlerini hatırlattı.

"EGEMENLİK İHLAL EDİLDİ"

İngiliz Indepentent gazetesi de, Putin'in tanıma kararını son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

Putin'in, "isyancıları" resmen tanıdığına yer verilen haberde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarına da dikkat çekildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğinin altı çizildi.

"ÇILGINCA"

Alman basını da Rusya'nın kararına geniş yer verdi.

Bild gazetesi, "Putin, birliklerini Ukrayna'ya gönderdi" manşeti attı.

Haberin ayrıntısında, Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğu açıklaması hatırlatıldı, bu açıklamalar "çılgınca" olarak nitelendirildi.

"ELYSEE, PUTİN'İN PARANOYAK SÖYLEMİNİ KINIYOR"

Fransız Le Monde gazetesi manşete Paris'in tepkisini çekti.

"Elysee, Putin'in paranoyak söylemini kınıyor" başlığı atan gazete, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım taahhüdüne vurgu yaptı.

"KİEV'İN DURUMU KÖKTEN DEĞİŞECEK"

Rus İzvestiya gazetesi ise, "Donbass'ın tanınmasından sonra durum Kiev için nasıl değişecek ve Ukrayna'nın özel harekat kuvvetleri tarafından Rusya sınırında hangi sabotaj planlandı?" sorularına yer verdi.

Gazete, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçıların bağımsızlığını tanımasının, Ukrayna'nın NATO'ya katılım beklentilerini daha da karmaşık hale getireceğini askeri açıdan, Kiev'in durumunun kökten değişeceği yorumu yapıldı.

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform da Putin'in 55 dakika süren açıklamasında, ülkeye yönelttiği suçlamalara dikkat çekti.

Putin için "Rusya Federasyonu Başkanı, tarih bilimi ile zayıf bir şekilde tutarlı olan bir tür tarihi referansta bulundu." denildi.

'PUTİN ZAMANDA YOLCULUK YAPMAK İSTİYOR AMA 1919 DEĞİL, 2022'DEYİZ'

"Putin'in Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerine asker gönderme emri Birleşmiş Milletler'ce kınandı" başlığını atan ABD'nin New York Times gazetesinin haberinde, "Putin, daha geniş bir askeri harekat olasılığını ima etti ve tüm Ukrayna'nın "'Rusya tarafından kurulmuş' bir ülke olduğunu iddia etti" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield'in sözlerinin yer aldığı haberde şu ifadeler vurgulandı: "Putin, dünyanın zamanda geriye yolculuk yapmasını istiyor. Birleşmiş Milletler'den önceki bir zamana... İmparatorlukların dünyayı yönettiği bir zamana... Ama dünyanın geri kalanı ilerledi. 1919 değil, 2022'deyiz."

"PUTİN TETİĞİ ÇEKTİ"

Avustralya'nın The Australian gazetesi, "Putin tetiği çekti" manşetiyle verdiği haberinde, "Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'ta isyancıların elindeki Donetsk ve Luhansk merkezlerine barış gücü olarak Rus askerleri göndermek Ukrayna'nın işgali anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.