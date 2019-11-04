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Putin’in KGB öz geçmişi yayımlandı

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yer aldığı Sovyetler Birliği Devlet Güvenlik Komitesi KGB adına çalışmış bazı isimlerin öz geçmişini ilk kez yayımladı.

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Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin gençlik yapılanması olan Komsomol tarafından toplanan verilerde, 23 yaşında KGB subayı Putin’in spor ve savunma sanatları gibi dallardaki başarı verileri yer alıyor. KGB tarafından oluşturulan öz geçmişte 23 yaşındaki Vladimir Putin, “çalışkan, disiplinli, dürüst, stresle baş edebilen ve iş arkadaşları tarafından saygı gören bir çalışan” olarak tanımlanıyor. Putin’in spor başarılarının yer aldığı öz geçmişte genç KGB subayının judo ve sambo gibi dövüş sporlarında master derecesi sahibi olduğu ve günümüzde St. Petersburg olarak bilinen Leningrad kentinde 1976 yılında şampiyonluk unvanı aldığı görülüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin bugün de dövüş sanatlarına olan ilgisini sürdürüyor. Putin judoda 8’inci dan , Kyokushin karatede 8’inci dan ve tekvandoda 9’uncu dan kara kuşağa sahip.

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