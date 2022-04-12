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Dünya

Putin'in kızının vaftiz babası yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıkladı. Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

AA12 Nisan 2022 Salı 23:21 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 23:28
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Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.

Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülüyor.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
  • Vladimir Zelenski
  • ukrayna
  • Viktor Medvedçuk

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