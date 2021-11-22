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Dünya

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 09:34 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şam'ın ardından Tahran'a gelen Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Abdullahiyan ile "ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durumu" ele aldı.

Görüşmede Abdullahiyan, Astana süreci çerçevesinde "Suriyelilerin kendi aralarında yapacağı müzakerelerin, bu ülkedeki krizin tek siyasi çözüm yolu" olduğunu söyledi.

İranlı Bakan, Rusya ile kalıcı ve uzun vadeli iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek, "Moskova ve Tahran'ın Suriye'nin yeniden imarı için birlikte çalışmasının önemine" değindi.

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