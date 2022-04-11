Putin'in sürpriz komutan değişikliğinin nedeni ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da bir tren istasyonunda 52 kişinin ölümüne 100'den fazla kişi yaralanmasına sebep olan General Alexander Dvornikov'a sürpriz bir şekilde savaşın yönetimini devretmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu katıldığı canlı yayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in General Alexander Dvornikov'a sürpriz bir şekilde savaşın yönetimini devretmesi ile ilgili Putin'in beklediği "Ukrayna Zaferini" Nazi Almanyası'nı yendiği gün olan ve her yıl büyük törenlerle kutlanan 9 Mayıs'a yetiştirmeye çalışması olarak yorumladı.

Babüroğlu'nun açıklamaları şöyle:

RUSYA'NIN STRATEJİK HATASI

Yüzde yüz geçerli olan stratejik bir kural vardır. Denir ki; Stratejide yaptığınız hata taktikle düzeltilemez. Yani planın genelinde yapılan bir hata günlük tedbirlerle günlük komutan değişikliği ile gidermeniz mümkün değil. Savaşın başında yaptınız hata savaşın sonuna kadar sizi bırakmaz.

Savaşın başında stratejik bir hata yapıldı. Putin bu hatayı değiştirmek istese de bu kayıpları azaltamıyor. Dünya önündeki Rus ordusunun imajının zedelenmesini de engelleyemiyor.

Yeni komutan özellikle Donbas bölgesinde görevli, o bölgeyi iyi tanıyor. Rus ordusunun bundan sonra asıl odaklandığı yer Donbas, Kırım'ın kuzeyi. Burada bir kuşak oluturmaya çalışıyor. Bu kuşakla mümkün olursa Odessa'yı da tamamen kopararak Ukrayna'yı Karadeniz'le bağlantısını kesilen bir kara devleti haline dönüştürecekler.

NEDEN KOMUTANINI DEĞİŞTİRDİ?

Putin'in acelesi var. 9 Mayıs'ta 2. dünya savaşında nazilere karşı yapılan savaşta özellikle Berlin önemlidir burada. Berlin'in Rus kuvvetler tarafından ele geçirilmesiyle birlikte Nazilere karşı kazanılan bir zafer söz konusu. Putin'in o tarihe bir ayı kaldı. O tarihe kadar bir zafer elde edebilir mi. Onun için komutanını değiştirdi.

SAVAŞ ÇOK UZAYACAK

Savaş 3-4 ay sonra bitecek diye beklemeyelim. Bu iyimser tutum savaş tarihinin hükmüne aykırı. Rusya savaşın uzayacağı bölümde de mümkünse Odessa'yı da işgal ederek Ukrayna'yı denizle bağlantısı kesilmiş bir kara devletine dönüştürecek.