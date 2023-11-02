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Dünya

Putin'in ''tahtakurusu'' göndermesini gündem oldu! Üstlerine alındılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesine yeni ithalat yaptırımları uygulamak isteyen Avrupa ülkelerine 'tahtakurusu istilası' göndermesi yapması, bu böcekten muzdarip Fransa'da geniş yer buldu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Putin'in ''tahtakurusu'' göndermesini gündem oldu! Üstlerine alındılar
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Le Figaro'nun haberine göre, Putin dün Rusya Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesindeki ekonomik durumu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları ele aldı.

Ukrayna Savaşı nedeniyle Rus ekonomisi üzerindeki yaptırımların baskısının artacağını belirten Putin, "Ortaklarımızın fantezileri, Rusya'ya iğne, tornavida ve benzeri ürünlerin ithalatını yasaklaması ile saçmalık boyutuna ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, son aylarda Avrupa başkentlerinde kamusal sorun haline gelen tahtakurusu istilasına gönderme yaparak, "Ama ne kadar az çerçöp olursa o kadar iyi. Bu, Avrupa'nın büyük şehirlerinden buraya tahtakuruları ithal edilme riskini azaltır." dedi.

Putin'in ülkesine uygulanan yaptırımlara hicivli "tahtakurusu" yaklaşımı, bu böcekten oldukça muzdarip Fransa'da basında geniş yer buldu.

- FRANSA, TAHTAKURULARI İLE MÜCADELE EDİYOR

Fransa'da sinema salonu, hastane ve okulların yanı sıra tren ve metro gibi toplu taşıma araçlarında da sıklıkla rastlanan tahtakuruları ciddi sorun haline gelmişti.

Muhalefet, böcek istilasına karşı hükümeti "ulusal eylem planı" yapmaya çağırmış, bu durumun 2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ülkenin uluslararası imajını "olumsuz" etkilediğini vurgulamıştı.

İktidar, tahtakuruları ile mücadele için Ulusal Meclis'e yasa tasarısı sunacağını bildirmişti.

Fransa'nın ardından Yunanistan'da da tahtakuruları görülmüştü.

  • Vladimir Putin
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