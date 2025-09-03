İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1681
  • EURO
    48,0116
  • ALTIN
    4695.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin'in temsilcisinden AB'ye sert sözler: Bedelini onlarca yıl ödeyecekler
Dünya

Putin'in temsilcisinden AB'ye sert sözler: Bedelini onlarca yıl ödeyecekler

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Putin'in temsilcisinden AB'ye sert sözler: Bedelini onlarca yıl ödeyecekler
ABONE OL

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Rusya ile Çin arasında anlaşma sağlanan Sibirya'nın Gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Dmitriyev, "Avrupa'nın endüstriyel başarısına güç veren düşük maliyetli, güvenilir Rus boru hattı, gazı Çin'e yönlendirilecek." ifadesini kullandı.

"ONLARCA YIL FELAKET SONUÇLAR DOĞURMAYA DEVAM EDECEK"

Dmitriyev, Sibirya'nın Gücü 2 konusunda imzalanan anlaşmanın tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "AB liderlerinin yanlış kararları, AB'yi yüksek enerji fiyatları, yüksek enflasyon ve yüksek göç ile karşı karşıya bıraktı. AB'de liderler hızla değişiyor ancak kötü kararları yüzyıllar olmasa da onlarca yıl felaket sonuçlar doğurmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Çin arasında, Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için dün mutabakat zaptı imzalandı. Söz konusu güzergah üzerinden Çin'e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı öngörülüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.