Putin'in Türkiye formülünü dünya basını böyle duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, dünya enerji piyasası ve Rusya'nın enerji politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntı nedeniyle iletilemeyen gazın Türk Akım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini vurgulayan Putin, "Kuzey Akım boru hatları üzerinden gönderilemeyen gazı, yerini değiştirerek Karadeniz'e yönlendirebilir ve burayı Rus gazının ana tedarik hattı haline getirerek doğalgazı Avrupa'ya Türkiye üzerinden iletebiliriz. Tabi ki ortaklarımız da bunu isterlerse Avrupa için Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz" dedi.

Söz konusu haber uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Reuters haber ajansı, 'Putin Kuzey Akım tedariki ile ilgili Türkiye'ye gaz merkezini tartışıyor' başlıklı haberinde Rusya liderinin "Türkiye üzerinden Avrupa'ya tedarikinin ana hatlarını oluşturabilir, Türkiye'nin en büyük gaz merkezini oluşturabiliriz." sözlerine yer verdi.

Financial Times , Putin'in Kuzey Akım hatları için bir alternatif geliştirdiğini, bu alternatif için ise Türkiye'yi işaret ettiğini söyledi.

BBC , Putin'in gaz musluklarının halen Avrupa'ya açılabileceğini, ancak bunun için Rusya liderinin Türkiye'yi işaret ettiğini söyledi.

"Putin gaz bağlantılarını artırıyor" sözlerine yer veren Bloomberg ise Putin'in açıklamasından sonra Gazprom CEO'sunun da bu sözleri doğrulayarak 'Bir Türk gaz merkezi kurularak akış yönlendirilmesi yapılabilir" sözlerine yer verdi.

Yunanistan da manşetlerinde bu gelişmeye geniş yer verdi. Yunan gazetesi Kathimerini , "Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'yi gaz merkezi haline getirerek, onun üzerinden gönderebileceğini ifade etti" sözlerine yer verdi.

Bir diğer Yunan gazetesi Proto Thema ise Rusya liderinin bu durumun gerçekleşmesinden son derece memnun olacağını söyledi.

Al Jazeera ise Putin'in bu teklifini, "Putin, Türkiye üzerinde alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı" ifadeleriyle duyurdu.

Yahoo News ise haberinde "Putin, Avrupa gaz merkezini Türkiye'de kurmak istediğini belirterek Kuzey Akım hatlarındaki hasara bir alternatif geliştirdi" sözlerine yer verdi.

Oilprice sitesi, Putin`in "Rusya`nın hasar gören Kuzey Akım boru hatlarına yönelik doğal gaz tedarikini Karadeniz`e yönlendirme" açıklamasını manşetten verdi.

Nikkei Asia `da "Putin Avrupa`ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikri olarak Türkiye`yi sundu" denildi.

Bussines Insider `da, Putin`in mesajı aktarılarak, Türkiye`nin de bu planı ilk kez duyduğuna dikkat çekildi.

Polonya medyası nda, Türkiye`de bir Avrupa gaz merkezi oluşturabilineceği ve Avrupa`ya tedarik için Kuzey Akım 2`nin bozulmamış kısmını kullanabileceği mesajları aktarıldı.

İspanya `nın İngilizce yayın yapan haber sitelerinde de Putin`in mesajına geniş yer verildi.

Rusya medyası nda ise Putin`in Türkiye`yi güvenilir bir ortak olarak gördüğünün altı çizildi.

ABC News `te Avrupa`daki gaz fiyatlarına dikkat çekilerek, Putin`in sunduğu seçenekler konusunda atılacak adımlara henüz karar verilmediğine dikkat çekildi.