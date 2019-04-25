Putin'in Ukrayna kararı Avrupa Birliği'ni gerdi: Bu yeni bir saldırıdır Putin'in Ukrayna'daki ayrılıkçılara Rus vatandaşlığını kolaylaştırmasına, AB'den çok sert tepki geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı Ukrayna'nın egemenlik haklarına yeni bir saldırıdır' dedi.