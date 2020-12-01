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Dünya

Putin'in yakın koruma görevlisinin intihar ettiği iddia edildi

Kremlin'de görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın korumaları arasında yer alan Mihail Zaharov'un intihar ettiği iddia edildi.

DHA01 Aralık 2020 Salı 11:40 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 11:40
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın koruma görevlisinin intihar ettiği ileri sürüldü. Rus medyasından Moskovski Komsomolets gazetesinin haberine göre, Kremlin’de görev yapan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın korumaları arasında yer alan Ulusal Güvenlik Servisi (FSO) görevlisi Mihail Zaharov’un intihar ettiğini iddia etti.

"KREMLİN ARAZİSİNDE CANINA KIYDI"

Gazete yayınladığı haberinde, “Putin’in korumalarından biri Kremlin arazisinde canına kıydı” başlığıyla duyurdu. Haberde, intihar eden kişinin “Başkan Putin’in kişisel güvenliğinden sorumlu kişilerden biri olduğu” iddiasına yer verildi.Öte yandan pek çok Rus yayın organı, habere kaynak olarak Telegram’dan yayın yapan Baza ajansını gösterdi. Söz konusu haberlerde, intihar eden FSO görevlisinin Mihail Zaharov olduğu belirtildi. İntihar nedeni hakkında bir bilgi verilmezken, Zaharov’un eşinden ayrı yaşadığı ve Aralık ayından anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlandıkları belirtildi. İntihar olayıyla ilgili Kremlin’den henüz açıklama yapılmadı

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