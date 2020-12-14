14 Aralık 2020 Pazartesi 08:42 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 08:42

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs sonrası pandemi döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sığınakta yaşadığı iddialarına açıklık getirdi. Peskov, Rus liderin daha önce olduğu gibi Novo-Ogarevo’daki rezidansında yaşadığını söyledi.

Rossiya 1 televizyonu için verdiği röportajda Peskov, Putin’in bir sığınakta yaşadığı ve talimatlarını buradan verdiği iddialarıyla ilgili soru karşısında, “Hayır, Putin şu an pandemiden önce de yaşadığı Novo-Ogarevo’da yaşıyor. Orada yaşıyor, orada çalışıyor, Kremlin’e geliyor. Çok sık değil, kendisi nasıl isterse, ancak buna karşın iş seyahatlerini gerçekleştiriyor. Teknolojik imkanları ihtiyaç duyduğu yerde kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.

HER GÜN KORONAVİRÜS TESTİ YAPTIRIYOR MU?

Peskov, Putin’in her gün koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da cevap verdi. Peskov, “Tam olarak devlet başkanının güvenliği için gereken kadar test yaptırıyor” dedi.

Peskov, ayrıca Putin’in gündelik programını düzenleyen epidemiyoloji uzmanları ve doktorları olduğunu ifade etti.

'PUTİN’LE YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER 5-6 METRELİK GÜVENLİ MESAFEDEN YÜRÜTÜLÜYOR'

Peskov, “Devlet başkanı bazı acil durumlarda yüzyüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaman zaman insanların Putin ile görüşmeden evvel birtakım test prosedürlerinin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Bazen de 5-6 metrelik güvenli mesafeden Putin ile görüşülebiliyor. Bu tip görüşmeler sık sık yapılıyor” dedi.

“Şahsi görüşüme göre, pandemi bittikten sonra dahi görüşmelerin belirli bir kısmı yol, hazırlık, şehir içinde hareket, uçuş gibi konular için vakit harcanmadan videokonferans yoluyla gerçekleştirilebilir, bu gerekebilir” ifadelerini kullanan Peskov, pandemi nedeniyle Putin’le kendisinin neredeyse hiç yüzyüze görüşmediğini, genel olarak görüşmelerinin telefon ya da videokonferans yoluyla gerçekleştiğini kaydetti.

Peskov, Putin’in yılbaşını nerede karşılayacağı ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: “Nerede olacağını bilmiyorum, ancak büyük ihtimalle her yıl olduğu gibi ailesi ve yakınları ile karşılayacaktır."

Peskov, Putin’in 2020 gibi zor geçen bir senenin sonunda yılbaşı tatilinde dinlenip dinlenmeyeceği konusunda ise “Tam anlamıyla hiç dinlenmiyor, ancak biraz nefes alabilir” dedi.