PYD, Macron’a yalvarmak için Paris’te
Pentagon’un terk etmesiyle ortada kalan PYD’li teröristler, Paris’e giderek Fransız yetkililerden Suriye’de kendilerine kalkan olmasını istedi.
Suriye’de ABD’nin çekilme hamlesi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları sonrası bölgede başıboş kalan terör örgütü PYD/PKK gözünü Fransa’ya çevirdi. Fransız AFP ajansı, PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Meclisi’nin (SDM) eş başkanları Riyad Darar ile İlham Ahmed’in Paris’e gittiğini bildirdi.
‘BİR ANDA GİDEMEZSİNİZ’
PYD’li teröristlerin Elysee Sarayı’nda Fransız yetkililerle bir araya geldiği ve Macron’a “ABD’nin boşluğunu siz doldurun, bize sahip çıkın” teklifi yaptığını ifade edildi.
Öte yandan askeri anlamda Suriye’de kalacağını duyuran Fransa’nın Savunma Bakanı Florence Parly, ABD’nin çekilme kararının bir hata olduğunu söyledi. RTL radyosuna konuşan Parly, “ABD Başkanı’nın aldığı karar, işleri radikal biçimde değiştirdi. Biz yarım kalan işin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz” dedi.
YPG’den rejime: Federasyondan vazgeçtik
Korkuyla sonunu bekleyen terör örgütü PYD/PKK, rejime yeşil ışık yaktı. Esad rejimini etkilemek isteyen bölücü örgütün paravanı Suriye Demokratik Meclisi lideri Riyad Darar, Suriye’de federasyon talebinden vazgeçtiklerini duyurdu. Lübnan gazetesi El Akhbar’a konuşan Darar, “Federalizm projesi eskiden bir gereklilikti. Literatürümüzden kaldırdık ve demokratik adem-i merkeziyetçilik ile değiştirdik. Şam’la diyalogumuz sürüyor” dedi.
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