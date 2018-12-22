PYD, Macron’a yalvarmak için Paris’te

Suriye’de ABD’nin çekilme hamlesi ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları sonrası bölgede başıboş kalan terör örgütü PYD/PKK gözünü Fransa’ya çevirdi. Fransız AFP ajansı, PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Meclisi’nin (SDM) eş başkanları Riyad Darar ile İlham Ahmed’in Paris’e gittiğini bildirdi.

‘BİR ANDA GİDEMEZSİNİZ’

PYD’li teröristlerin Elysee Sarayı’nda Fransız yetkililerle bir araya geldiği ve Macron’a “ABD’nin boşluğunu siz doldurun, bize sahip çıkın” teklifi yaptığını ifade edildi.

Öte yandan askeri anlamda Suriye’de kalacağını duyuran Fransa’nın Savunma Bakanı Florence Parly, ABD’nin çekilme kararının bir hata olduğunu söyledi. RTL radyosuna konuşan Parly, “ABD Başkanı’nın aldığı karar, işleri radikal biçimde değiştirdi. Biz yarım kalan işin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Askerlerinizi öyle bir günde çekemezsiniz” dedi.