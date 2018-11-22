PYD’den Tel Abyad’da, biz PKK’yız yürüyüşü

Terör örgütü YPG’ye verdiği binlerce tır silahla Fırat’ın doğusunu parselleyen ve teröristlerin PKK ile bağlantısını reddeden ABD’yi, bölgedeki taşeronu yalanladı. YPG’li teröristler, Fırat Nehri’nin doğusunda işgal altında tuttuğu Tel Abyad kentinde ABD’nin kellesine ödül koyduğu Kandil canileri için destek yürüyüşü düzenledi. Washington’ın haklarında bilgi verene ödül koyduğu üç PKK elebaşı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’a destek için ellerinde örgüt paçavraları ve silahla sokağa çıkan YPG’li teröristler, bebek katilerine sahip çıkarak Pentagon’un stratejisini boşa düşürdü.

KOMUTANLARI KANDİL CANİLERİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tel Abyad’a çevre yerleşimlerden gelen ve ilçede konuşlu YPG/PKK unsurları ile ailelerinden oluşan bir grup, önceki gün ellerinde üç elebaşının fotoğraflarının basılı olduğu, ‘Komutanlarımız kalbimizdedir’, ‘Komutanlarımız için ayaklanın’ yazan pankartla gösteri düzenledi. YPG’nin çocuk savaşçılarının ellerinde tüfekle gözcülük yaptığı gösteride ayrıca, bebek katili teröristbaşı Öcalan’a destek sloganları da atıldı.

ABD HEYETİ RESULAYN’DA

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in önceki gün açıkladığı ‘Türkiye’nin kaygılarına yönelik Suriye’nin kuzeyinde birkaç bölgede gözlem noktası kurma’ projesi bölgede diplomasi trafiğini hızlandırdı. Üst düzey isimlerin yer aldığı bir ABD askeri heyetinin, Pentagon’un emriyle, Fırat’ın doğusundaki Resulayn’a gittiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, Amerikan heyetinin, terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.