Doğal gaz keşfi açıklaması: Bu istisnai bir gelişme

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Mikati, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda, Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ve Qatar Energy CEO'su Saad Şerida Al-Kaabi, Fransa'ya ait TotalEnergies CEO'su Patrick Pouyanne ve İtalya'nın "Eni" enerji şirketi CEO'su Claudio Descalzi ile bir araya geldi.

Enerji alanında sağladıkları ortaklıklara ilişkin bilgi veren Mikati, "Qatar Energy, Lübnan kara sularındaki 9. ve 4. bloklarda yüzde 30'luk bir pay üzerinden gaz keşif çalışmalarına katılacak." dedi.

Mikati, Katar'ın Lübnan'a ait enerji yataklarında üretim ve keşif çalışmalarına katılmasını "önemli" ve "istisnai" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Lübnan Başbakanı, aynı bloklarda Total ve Eni'nin de yüzde 35'lik pay üzerinden çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Katar'ın aldığı yüzde 30'luk pay, Rusya'nın Novatek enerji şirketine aitti; ancak Novatek'in Ağustos 2022'de gaz arama ve keşiften vazgeçtiği belirtiliyor.

Katar, Fransa ve İtalya'ya ait şirketlerin çalışma yapacağı 4. Blok Beyrut'un hemen kuzeyinde, 9. Blok ise ülkenin güney sularında yer alıyor.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.