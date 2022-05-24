''Quad'' liderlerinden ortak basın açıklaması

"Quad" liderleri ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, "Quad Liderler Zirvesi"nde bir araya geldi.

"Quad" liderleri, basına kapalı geçen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Quad'ın Ukrayna'daki savaşa karşı çıktığı vurgulanarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İfade özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü, demokratik değerleri, egemenliği, toprak bütünlüğünü, tartışmalı meselelerin tehdide veya güç kullanımı ile statükoyu değiştirmeye yönelik herhangi tek taraflı teşebbüse başvurulmadan barışçıl çözümünü, seyrüsefer serbestisi ve sınır ötesi uçuşları destekliyoruz ki bunlar, dünya ve Hint-Pasifik bölgesinin refahı, istikrarı ve barışı için gerekli. Bu ilkelerin, bu bölgede ve ötesinde ilerlemesi için birlikte kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceğiz."

Quad'ın bölgedeki özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu paylaşan ortaklarıyla birlikte çalışmayı taahhüt ettiğine işaret edildi.

- DOĞU VE GÜNEY ÇİN DENİZLERİNDEKİ PROVOKASYONLARA KARŞI ÇIKILIYOR

Açıklamada, Quad'ın bölgedeki özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu paylaşan ortaklarıyla çalışmayı taahhüt ettiği, Doğu ve Güney Çin denizlerinde seyrüsefer serbestisinin sağlanması konusunda BM'nin Deniz Hukuku'na göre uluslararası hukukun savunacağı kaydedildi.

Çin'in isim verilmeden hedef alındığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bölgede tartışmalı sahaların askerileştirilmesi, sahil güvenlik gemilerinin tehlikeli kullanımı, deniz milisleri ve diğer ülkelerin kendi açık deniz kaynaklarını kullanımını rahatsız etmeye yönelik çabalarla tansiyonu yükseltmeyi, statükoyu değiştirmeyi gözetleyen zorlayıcı, provokatif veya tek taraflı eylemlere güçlü şekilde karşı çıkıyoruz."

- QUAD, KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE ÇALIŞMALARINI KINADI

Quad'ın, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına yönelik taahhüdünü yinelediği açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze testleri dahil "istikrarsızlaştırıcı balistik füze geliştirme ve fırlatmaları" kınandı.

Açıklamada, Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya, provokasyonlardan kaçınmaya ve diyaloğa girmeye çağrıldı.

Myanmar'daki insani krizin de kınandığı açıklamada, Myanmar'daki yönetim, şiddete bir an önce son vermeye, tüm siyasi tutukluları serbest bırakmaya, yapıcı diyaloğa, insani yardıma erişimi sağlamaya ve demokrasiyi onarmaya davet edildi.

- 50 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM TAAHHÜDÜ

Hint-Pasifik bölgesinde refah ve üretim konusunda önem taşıyan altyapıya yönelik iş birliği konusunda taahhütte bulunulan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle bölgede borçları kabaran ülkelerin borç meselesinin de ele alınacağı, kamu özel yatırımlarını sürdürmek için gelecek 5 yılda 50 milyar doları aşkın altyapı yardımı sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, dijital dünyada artan siber tehditlere karşı Quad ülkelerinin, kritik altyapıların iyileştireceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Quad ortakları, Hint-Pasifik bölgesinde Quad Siber Güvenlik Ortaklığı altında kapasite inşa programı için koordinasyon kuracak ve ilk Quad Siber Güvenlik Günü'nü ülkelerimizde, Hint-Pasifik bölgesindeki bireysel internet kullanıcılarına yadım etmek ve bölge ötesindekileri siber tehditlerden daha iyi korumak için başlatacağız."

- UZAYDA VE DENİZDE İŞ BİRLİĞİ

Açıklamada, ülkelerin uydular üzerinden yer gözlem verilerinin paylaşımı konusunda iş birliği yapacağı bu konudaki mevcut kapasitelerinin artırılacağı ve Hint-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelere kapasite inşası konusunda destek sağlanacağı aktarıldı.

İlaveten bölgedeki ortaklarla çalışmak, insani ve doğal felaketler ile yasa dışı balıkçılıkla mücadele etmek için "Hint-Pasifik Deniz Alanı Farkındalığı (IPMDA)" adlı yeni bir inisiyatifin meydana getirildiği belirtilen açıklamada, IPMDA'nın Hint-Pasifik ülkelerine, denizler ve okyanuslarda refah ve istikrarın teşvikinin noktasında deniz alanlarına yönelik farkındalığını artırmak ve desteklemek amacıyla teknoloji ve eğitim desteği sağlayacağı kaydedildi.