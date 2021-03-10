Rafet Husovic hayatını kaybetti

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 07:47 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 07:47

Balkan ülkesi Karadağ'daki Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic 57 yaşında yaşamını yitirdi.

BS'den yapılan yazılı açıklamada, bir süredir sağlık sorunları bulunan ve tedavi gören Husovic'in 9 Mart Salı günü hayata gözlerini yumduğu belirtilirken, Boşnak siyasetçinin memleketi Rozaje'de toprağa verileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Husovic'in hayatının son gününe dek ülkedeki Boşnakları tek çatı altında buluşturan BS ideallerine ve aynı zamanda tüm Karadağ toplumunun gelişimine kendi adamış bir insan olduğu da ifade edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN HUSOVİÇ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Husoviç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç'i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

- RAFET HUSOVİC KİMDİR?

2 Nisan 1964'te doğan Husovic, Kosova'daki Priştine Üniversitesi Matematik Fakültesinden mezun oldu.

Karadağ'daki Müslüman Boşnakların birliği için mücadele eden en önemli isimler arasında yer alan Husovic, 2006'dan beri BS'nin genel başkanlığını yürüttü.

Karadağ hükümetinde başbakan yardımcılığı (2012-2020) ve devlet bakanlığı (2009-2012) da yapan Husovic, geçmişte Demokratik Eylem Partisi (SDA) üyesi ve aynı zamanda Boşnak-Müslüman Birliğinin (BMS) de kurucularındandı.

Husovic, evli ve dört çocuk babasıydı.