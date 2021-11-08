star.com.tr 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:34

1950'den beri Fransız Katolik Kilisesi'nde yaklaşık 3 bin çocuğun istismarcısı, en az 216 bin çocuğun rahipler, diyakozlar ve diğer din görevlileri tarafından istismar kurbanı olduğu tespit edilmişti.

Rus basınına konuşan cinsel istismar mağdurları, Fransız Katolik Kilisesi'nin çocukları gerçekten korumak ve mağdurları tazmin etmek için özür ve suçluluk itiraflarının ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü, Fransa Piskoposlar Konferansı (CEF), Kilise'nin kendi saflarında çok sayıda çocuk istismarı vakasında 'kurumsal sorumluluk' taşıdığını kabul etti.

Ortaya çıkan raporlardan 1 ay sonra gelen açıklama, istismara uğrayan çocuklar ve onların aileleri tarafından esefle kınandı.

'GECİKMİŞ BİR HAREKET'

Cinsel istismar mağdurları için bir destek grubu olan Prevenir et Proteger'in (Önle ve Koru) kurucusu Arnaud Gallais, RT'ye verdiği demeçte, Kilise liderliğinin sorumluluğu kabul etmesinin 'olumlu' ancak gecikmiş bir hareket olduğunu söyledi.

Gallais, 'Yakın zamana kadar, Kilise kendini yasaların üstünde görüyordu ve samimi bir itiraf, din adamlarının suçları ele almak için yapması gereken en küçük şeyd.' dedi.

Sekiz ila 11 yaşları arasındayken, uzak akrabası olan bir Katolik misyoner tarafından taciz edildiğini belirten Gallais'ın hikayesi, Sauve Komisyonu'nda konuşulan birçok trajik hikaye arasında.

Gallais, Kilise'nin suçluluk ve pişmanlık sözlerini artık daha fazla suçu önlemek için somut adımlar izlemesi gerektiğini vurguladı ve piskoposların birçoğu hala travma ile mücadele eden kurbanlara tazminat ödemesi gerektiğini belirtti. Fransız hükümetinin kiliseyi sorumlu tutması gerektiğini ve din adamlarını 'çocukların güvenliğini garanti etmeye' zorlaması gerektiğini söyledi.

'TÜM DÜNYADA KATOLİK KİLİSESİ'NE OLAN İNANÇ YOK OLUYOR'

Cinsel istismar mağdurları derneği olan La Parole Liberee'nin (Özgür Söz) kurucularından ve cinsel istismar mağduru Francois Devaux, Kilise'nin gerçek değişim isteği konusunda şüpheli olduğunu söyledi.

Devaux, 'Güçlü açıklamalar yapmak ve sorumluluk kabul etmek iyi bir şeydir. Toplumun beklediği budur. Ama sonuçta, kelimeler dışında hiçbir şey yapılmıyor gibi görünüyor.' dedi.

11 yaşında bir izciyken bir rahip tarafından tacize uğrayan Devaux, çocuklara yönelik yaygın suçların sadece Fransa'da değil, tüm dünyada Katolik Kilisesi'ne olan inancı yok ettiğini söyledi.

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