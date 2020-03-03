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Dünya

Rakam 100 bini aştı, Yunanistan köşeye sıkıştı: Trump'la görüştüler

Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 oldu. Bu durum karşısında iyice köşeye sıkışan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan'ı sınırındaki mülteci akınına karşı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik ettiği bildirildi.

AA03 Mart 2020 Salı 07:40 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 07:40

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump ve Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmede, Başkan Trump Yunanistan'ın sınırlarında güvenlik sağlama çabalarını desteklediğini belirtti. Ayrıca Trump, Avrupa'ya büyük göçmen hareketliliği konusunda Yunanistan'ı yerel ortaklar ile çalışmaya teşvik etti." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN GÖÇMEN SAYISININ 117 BİNİ GEÇTİĞİ DUYURULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler, gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu. 

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