Rakiyev: Kur'an-ı Kerim'e kimse zarar veremez

Müftü Rakiyev, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç ve Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Rakiyev, Kur'an-ı Kerim yakılarak dünya nüfusunun dörtte birinin inandığı dine hakaret edildiğini, kışkırtıldığını, barbarca muamele edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yaratıcının kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yakmaya cüret eden vicdansız, medeniyetsiz, ahlaksız ve hoşgörüsüz insanlar var. İfade özgürlüğü, insan hakları, eylem gibi etiketler altında maneviyatın acımasızca hedef alındığı beşikteki bir çocuk tarafından bile anlaşılır."

"2 milyar insanın kutsal kitaplarını yakmanın neresi ifade özgürlüğü ve insan hakları? İfade özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi bir sorumluluk değil midir?" ifadelerini kullanan Rakiyev, Kur'an-ı Kerim yakmanın yasa dışı bir eylem olduğunu vurguladı.

Kur'an'daki Hicr Suresi 9. ayeti ve mealindeki "Şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek olan da elbette biziz." ifadesini hatırlatan Rakiyev, "Elbette Kur'an'a kimse zarar veremez. O asla zarar görmeyecek çünkü Allah'a aittir. Allahuteala sözünü korur". ifadelerine yer verdi.

Rakiyev, Kur'an-ı Kerim'e kötü muamelerde bulunanların kutsal saydıkları kitapları yakmayacaklarını ve onların durumuna düşmeyeceklerini çünkü Müslümanların onlardan farklı olduklarını vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'i daha çok okumaya davet eden Rakiyev, "Ufkumuzu, zekamızı ve eğitim seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor. Sık sık Kur'an okuyalım. Kur'an'ı amel etmek için elimizden geleni yapalım." çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.