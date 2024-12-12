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Dünya

Rakka'da PKK/YPG'li terörisler halka ateş açtı: 4 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin, halka ateş açması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

IHA12 Aralık 2024 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Rakka'da PKK/YPG'li terörisler halka ateş açtı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kentlerde halk terör örgütüne karşı protestolarına devam ediyor. Rakka kentinde terör örgütünün kentten çıkmasını isteyen halk protesto düzenledi. Terör örgütü PKK/YPG'nin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

SURİYE'NİN YENİ BAYRAĞINI ASAN GÖSTERİCİYİ HEDEF ALDILAR

Yerel kaynaklar, Haseke kentinde de halkın terör örgütünü protesto ettiğini belirterek, terör örgütü paçavrası yerine Suriye'nin yeni bayrağını asan bir göstericiye ateş açıldığını aktardı.

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