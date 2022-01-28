RAND Corporation, ABD ordusunun çatışmalarda sivil ölümlerinde ''kusurlu'' olduğu sonucuna vardı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 12:39 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:39

Özellikle, 29 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7'si çocuk 10 sivilin öldüğü hava saldırıları sonrası ABD ordusu sivil kayıplara neden olduğu için tepki toplamıştı.

Pentagon'un sivillerin yaşamını yitirdiği bu saldırıdan sonra "ABD birliklerini hedef alan DEAŞ mensubu teröristlerin öldürüldüğü" yönündeki açıklamaları da eleştirilere neden olmuştu.

RAND Corporation'ın yürüttüğü çalışmanın sonuçlarının yer aldığı rapor dün yayımlandı.

Raporda, Pentagon'un "sivil zararı değerlendirme, araştırma ve bu duruma yanıt verme konusunda mevcut yaklaşımında ciddi zayıflıkları ve tutarsızlıkları" olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sivil kayıplar hakkındaki soruşturmaların genellikle konuyla ilgili eğitim almamış genç personel tarafından yapıldığına işaret edildi.

ABD ordusunun özellikle insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda, saldırı bölgesine sınırlı erişime sahip olduğu ve çoğunlukla uydu görüntüleriyle elde edilen istihbarata dayanarak hareket ettiği belirtilen raporda, bu tür saldırılarda, saldırı alanına erişimi sahibi yabancı kaynaklardan edinilen bilginin karar sürecine dahil edilmesinin önemi vurgulandı.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, dün sivil zararı azaltma ve müdahale üzerine bir plan hazırlanması ve bu yıl içinde sivil koruma merkezlerinin oluşturulması talebiyle bir bildiri yayınlamıştı.