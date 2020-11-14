Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açıldı

IHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:56 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:56

Libya ile Tunus arasındaki Ras Cedir Sınır Kapısı’nın korona virüs salgını nedeniyle 7 aydan fazla bir süre kapanmasının ardından yeniden açıldı. Yetkililer, Ras Cedir Sınır Kapısı’nın Libya-Tunus ortak müzakere oturumlarının arından açıldığını bildirdi. Ras Cedir Sınır Kapısı’nda Tunus ve Libya resmi makamları tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek için kara geçişleri için belirlenen ortak sağlık protokolünün uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan Tunuslu ve Libyalı İşadamları Yüksek Konseyi Başkanı Abdelhafid Al-Sakroufi, Ekim ayı sonlarında yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı üst düzey bir heyetin Ras Cedir Sınır Kapısı yeniden açmanın yollarını görüşmek üzere Tunus başkentine geldiğini açıklamıştı.