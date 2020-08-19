AA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:25 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:25

Raysuni, internet sitesinden yayımladığı videoda, İsrail ile normalleşmenin, zalimlerin yanında yer almak demek olduğunu söyledi, Arap ve İslam ülkelerinin halklarını buna karşı gelmeye çağırdı.

Filistin topraklarına zorla yerleştirilen Siyonist varlığın (İsrail), bir türlü çözüm bulamadığı en büyük sorununun Arap ve İslam ülkeleriyle normalleşme olduğunu vurgulayan Raysuni, şunları kaydetti:

"Normalleşme, İsrail'in onurlandırılması, onunla iş birliğine gidilmesi, ittifak yapılması, ekonomik, kültür ve turizm kapılarının açılması, vatanlarını gasbettiği ve evsiz bıraktığı kişilerin arasında rahat bir şekilde yaşaması anlamına gelmektedir."

Son yıllarda bazı ülke liderlerinin İsrail'le normalleşme konusunda adımlar attığına ancak halkların buna karşı durduğuna değinen Raysuni, "Normalleşme, gasp edenin, saldıranın, hırsızlık yapanın, katilin ve suçluların mükafatlandırılması ve onlara kapı açılmasıdır. Müslüman olduğunu söyleyen kişi bunu yapamaz. Dinine bağlı bir kişinin, suçluları, evlatlarını ve kardeşlerini öldürenleri, topraklarını gasbedenleri mükafatlandırması söz konusu olamaz." dedi.

İsrail'in "hain ve şerefsiz" bazı Arap liderlerinden normalleşme konusunda karşılık bulduğunu kaydeden Raysuni, Arap ve İslam ülkelerinin elindeki en güçlü silahın normalleşmeye karşı çıkmak olduğunu vurguladı.

Raysuni, halkların normalleşmeye karşı çıkmayı sürdürmesinin, İsrail'in yok olacağının kanıtı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.