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Dünya

Reber Ahmet'e destek amaçlı yarıştan çekildi

Irak'ta cumhurbaşkanlığı için bağımsız aday olarak yarışan Ali es-Sineyd, Sadr Grubu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünni Egemenlik Koalisyonu'nun adayı Reber Ahmet'e destek amaçlı yarıştan çekildiğini açıkladı.

AA26 Mart 2022 Cumartesi 14:17 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 14:34
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Sineyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seyyid Mukteda es-Sadr'a, onun reform hamlesi ve adayları Reber Ahmet'e destek için cumhurbaşkanlığı yarışından çekildim. Oturum için gerekli sayıya ulaşılabilir, çünkü oturuma girecek vekil sayısı artmaya başladı."dedi.

Bugün yapılması beklenen oturumda Ahmet'in Cumhurbaşkanı seçileceğini düşündüğünü ifade eden Sineyd, "Oturumu boykot edenler meclise bile gelmedi. Bu vekiller vatandaşı düşünmüyorlar. " şeklinde konuştu.

Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran'a yakın Şii gruplar da Salih'i destekliyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.

Yeterli sayıya ulaşılamadığı için henüz Meclis oturumu düzenlenmedi.

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