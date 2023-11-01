Refah Sınır Kapısı açıldı: Ağır yaralı Gazzeliler Mısır'a tahliye ediliyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 26'ıncı günde de devam ediyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ İLETİŞİM VE İNTERNET TAMAMEN KESİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.

REFAH SINIR KAPISI AÇILDI

Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin Haber Ajansı: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını "savaş suçu" olarak nitelendirerek, bu ülkenin sivillere yönelik artan düşmanlık ve saldırganlığını şiddetle kınadığını belirtti.

Mısır'ın köklü üniversitelerinden El-Ezher, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "katliamlarının" devam etmesinin nedeninin "dünyanın sessizliği" olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, İsrail-Filistin çatışmasında gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, zor bir savaşın içinde olduklarını söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 9 askerin daha öldürülmesini, zor ve acı verici bir darbe olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Cibaliya saldırısına tepki için genel grev ilan edildi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde bir İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu.

ABD Senatosu, eski Hazine Bakanı Jacob J. Lew'ün, İsrail Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinliler tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek. Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

Belçika'daki nakliye işçileri sendikaları, ülkede üretilen silahların İsrail'e gönderilmek üzere yüklemelerinin yapılmaması için limanlarda ve havalimanlarında çalışan üyelerine çağrı yaptı.

İsrail'in 25 gündür bombaladığı Gazze'deki en büyük sağlık merkezi, Şifa Hastanesinin tüm oda ve bölümleri tam kapasite dolduğu için hastalar, koridorlarda ameliyat edilip tedavi ediliyor.

Mısır, yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtı.

Refah Sınır Kapısı açılıyor... Ağır yaralı Gazzeliler Mısır'a tahliye edilecek.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 binden fazla yeri vurduğunu duyurdu.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskınlarda biri engelli 3 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği kara operasyonuna ilişkin görüntüleri yayınladı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 askerinin öldüğünü, 4'ünün ağır yaralandığını duyurdu.

Abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısının 38'e yükseldiği belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail ordusunun, sabaha karşı Batı Şeria'daki Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

06:21 Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, ülkenin güney sınırındaki operasyonlarda 120 İsrail askerini vurduklarını, 9 tankı imha ettiklerini ve bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

05:36 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırdı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan karadan havaya füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

02:56 Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Sina Yarımadası'ndaki her kum tanesi için Mısır halkı olarak milyonlarca can feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

02:04 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırısı Fas'ın farklı kentlerinde protesto edildi.

01:51 İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save The Children'ın (Çocukları Kurtarın) Filistin Direktörü Jason Lee, İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yıkımı görünce dehşete düştüklerini belirtti.

01:41 İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'de insan hayatına yönelik bariz umursamazlığın kesin dille kınanması gerektiğini belirterek, "(İsrail'in hava saldırısı düzenlediği) Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki masum erkekler, kadınlar ve çocuklar; dünya sizi koruyamadığı için üzgünüm." ifadesini kullandı.

01:18 Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı terörün çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, durumun kontrolden çıkabileceği, acil tedbirler gerektiği uyarısında bulundu.

01:15 İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanında yaralananların Mısır sınırında kurulan sahra hastanelerine, denizde demirleyecek üçüncü ülkelerin gemilerine nakledilebileceğini söyledi.

01:10 İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne, insani yardım taşıyan 59 tırın daha ulaştığı bildirildi.

00:54 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine yönelik sorumluluklarından çekilmekle suçladı.

00:03 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde "derhal" insani ateşkes sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

00:01 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.