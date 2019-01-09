İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,489
  • 6,2838
  • 226.793
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'ndan tek taraflı geçişler başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Hamas'ın sınırda idareyi devralmasının ardından Mısır yönetimi, Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Mısır'dan Gazze'ye geçişlerine izin verdi. Filistinli yetkililer, Mısır tarafında bekleyen Filistinlilerin sayısının fazla olması nedeniyle geçişin geç saatlere kadar sürmesini beklediklerini aktardı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı dün akşam Mısır yönetiminin sadece Mısır'dan Gazze'ye tek taraflı geçişlere ve ürün nakline izin vereceğini duyurmuştu. Hamas'a bağlı İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetiminin görevlilerini çekme kararının ardından dün Refah Sınır Kapısı'nın idaresini teslim almıştı.

Gazze'deki birçok Filistinli grup alınan kararın kabul edilmez olduğunu ve var olan bölünmüşlüğü daha da güçlendireceği eleştirisinde bulunmuştu.

Hamas, Ekim 2017'de imzalanan uzlaşma anlaşması çerçevesinde aynı yılın kasım ayında Gazze Şeridi geçişlerinin idaresini Filistin yönetimine devretmişti.

Kapının yeniden çift taraflı olarak açılıp açılmayacağı merak konusu

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu. Noel nedeniyle 7 Ocak'ta kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın Hamas'ın idareyi devralmasının ardından tekrar "çift taraflı" açılıp açılmayacağı merak konusu. Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Hainlere karşı ordu gerekeni yapacak"

'Hainlere karşı ordu gerekeni yapacak'

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

ABD'den yaptırım hamlesi: Listede dikkat çeken detay

ABD'den yaptırım hamlesi: Listede dikkat çeken detay

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

Türkiye harekete geçti: Özelliğiyle bölgede tek

İngiltere'de hükümete darbe! Kabul edildi

İngiltere'de hükümete darbe! Kabul edildi

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

'Başkan Erdoğan 31 Ocak'ta açıklayacak'

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe

6'sı sözde üst düzey 24 teröriste darbe

Galatasaray'da bayram! Yollar ayrılıyor

Galatasaray'da bayram! Yollar ayrılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA