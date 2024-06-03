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Dünya

Refah'ta işlevsel hastane kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini, Refah'ta 'işlevsel hastane kalmadığını' söyledi.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Refah'ta işlevsel hastane kalmadı
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OCHA Koordinatörü Domenico, Kudüs'teki çalışma ofisinden çevrim içi katıldığı basın toplantısında, Gazze'de yaşananlarla ilgili son izlenimlerini aktardı.

Domenico, "Gazze'nin orta bölgesinde bir hastanenin yeniden kurulması için büyük çaba var ama sahra hastaneleri dışında Refah'ta artık işlevsel hastane kalmadı." dedi.

Dünyanın dört bir yanından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Domenico, bu doktorların yaralıları tedavi edecek yer bulamamasının "yürek parçalayıcı" olduğunu vurguladı.

Andrea de Domenico, Gazze'deki insani operasyonun işe yarayıp yaramadığı konusunda soru işaretlerini dile getirirken, mevcut yetkileri çerçevesinde yapabileceklerinin çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Gazze'de son döneme kadar BM'ye ait okullarda 600 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Domenico, artık bu çocuklara yönelik, "yerel sivil toplum kuruluşlarının doğaçlama bazı faaliyetlerinin dışında" hiçbir eğitimin verilemediğini kaydetti.

- BM dünyanın hiçbir yerinde, Gazze'deki kadar zorlu koşullarda faaliyet yürütmüyor

BM operasyonlarının Gazze'de varlığını sürdürmesinin, mevcut durumda oldukça zorlaştığını anlatan Domenico, Refah'taki insan sayısının artması ve sıcak havanın etkisinin bu durumu daha da zorlaştırdığına değindi.

"Dürüst olmak gerekirse, dünyada sistemin bu kadar zorlandığı başka bir yer olmadığını düşünüyorum. Gazze'den başka bir yerde bu şartlarda faaliyetlerini devam ettirebilen başka bir BM misyonu olmadığına inanıyorum." ifadelerini kullanan Domenico, İsrail'in saldırılarının yıl sonuna kadar devam etme ihtimalinin "tek kelimeyle dehşet verici" olacağının altını çizdi.

Domenico, konuşmasında, Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı zorluklar, kısıtlamalar ve zorlu yaşam koşulları hakkında bilgi verdi ve yardım konvoylarına İsrailliler tarafından yapılan saldırıları anlattı.

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