İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4472
  • EURO
    49,5999
  • ALTIN
    5742.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Refah'ta mahsur kalan Filistinliler ile işgal güçleri arasına çatışma: 5 İsrail askeri yaralandı
Dünya

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler ile işgal güçleri arasına çatışma: 5 İsrail askeri yaralandı

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında olan Refah kentinde, ateşkes anlaşmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çatışma çıktı. İsrail'den yapılan açıklamada, çatışmada biri ağır 5 işgal gücünün yaralandığı bildirildi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 22:19 - Güncelleme:
Refah'ta mahsur kalan Filistinliler ile işgal güçleri arasına çatışma: 5 İsrail askeri yaralandı
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Refah kentinde "Sarı Hat"tın İsrail işgali altındaki tarafında tünellerden çıktığı iddia edilen 3 Filistinli ile İsrail ordusu arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3'ünün, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği savunuldu.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, çatışmada biri ağır olmak üzere 5 askerinin yaralandığı duyuruldu.

Yaralanan askerlerden birinin astsubay rütbesinde olduğu da belirtildi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir kaynak ise, "Refah'taki çatışmaları büyük bir ciddiyetle izledikleri ve bunun cezasız kalmayacağı" tehdidinde bulunarak İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen tekrar saldırı düzenleyebileceği mesajı verdi.

Öte yandan The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusu, söz konusu çatışmanın ardından ateşkesi ihlal ederek bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenledi.

REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, bu saldırılarda 40'tan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de alıkonulduğunu açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.