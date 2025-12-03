Refah'ta mahsur kalan Filistinliler ile işgal güçleri arasına çatışma: 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Refah kentinde "Sarı Hat"tın İsrail işgali altındaki tarafında tünellerden çıktığı iddia edilen 3 Filistinli ile İsrail ordusu arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3'ünün, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği savunuldu.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, çatışmada biri ağır olmak üzere 5 askerinin yaralandığı duyuruldu.

Yaralanan askerlerden birinin astsubay rütbesinde olduğu da belirtildi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir kaynak ise, "Refah'taki çatışmaları büyük bir ciddiyetle izledikleri ve bunun cezasız kalmayacağı" tehdidinde bulunarak İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen tekrar saldırı düzenleyebileceği mesajı verdi.

Öte yandan The Times of Israel gazetesine göre, İsrail ordusu, söz konusu çatışmanın ardından ateşkesi ihlal ederek bir dizi hava ve topçu saldırısı düzenledi.

REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, bu saldırılarda 40'tan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de alıkonulduğunu açıklamıştı.